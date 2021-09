Wirtschaftsforum zum Wiederaufbau von Karabach

Baku, 11. September AZERTAC

Im Rahmen des Treffens der Wirtschaftsminister des Kooperationsrates der türkischsprachigen Staaten fand ein Wirtschaftsforum statt. Das Forum wurde zum Wiederaufbau von Karabach gewidmet, teilte AZERTAC mit.

Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov sagte in seiner Eröffnungsrede, dass der Mitgliedstaaten im Bereich Handel und Investitionen eng zusammenarbeiten. Von 1995 bis zu ersten 3 Monaten 2021 haben die Mitgliedsstaaten des Kooperationsrates der türkischsprachigen Staaten 13,5 Milliarden US-Dollar in die aserbaidschanische Wirtschaft investiert. Aserbaidschan hat 18,6 Milliarden US-Dollar in die Wirtschaft der Mitgliedsländer investiert, fügte er hinzu.

Der Generalsekretär des türkischen Rates Bagdad Amreyev sprach in seiner Rede von der Bedeutung der Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen Geschäftsleuten der Mitgliedsländer und betonte, dass der Wiederaufbau der befreiten Gebiete Aserbaidschans die gemeinsame Arbeit der türkischsprachigen Länder sei und Karabach zu einer der entwickelten Regionen der türkischen Welt wird.

Bei der Veranstaltung wurde eine Präsentation über die Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten in Karabach durchgeführt.

Dann wurde ein Memorandum of Understanding zwischen dem Fonds zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) und dem kasachischen Zentrum für handelspolitische Entwicklung “QazTrade“ unterzeichnet. Das Dokument sieht den Erfahrungsaustausch bei der Organisation und Förderung des Außenhandels.

Das Forum wurde mit bilateralen Treffen fortgesetzt.