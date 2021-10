Wirtschaftsminister Jabbarov: Wir laden Unternehmer der OIC-Mitgliedsstaaten zur Teilnahme am Wiederaufbau von Karabach ein

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Wir sind daran interessiert, Investitionen aus Partnerländern für den Wiederaufbau der befreiten Gebiete heranzuziehen.

Das sagte der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov bei dem aserbaidschanischen Investitions- und Kulturgipfel, berichtete AZERTAC.

“Wir möchten gerne, dass auch Unternehmer aus den Mitgliedsstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) an den Wiederaufbauarbeiten in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten beteiligt sind. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich würde für beide Seiten von Vorteil sein“, so Minister Jabbarov.