Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov: Zertifizierungsphase türkischer und aserbaidschanischer Produkte wird vereinfacht

Ankara, 20. Februar, AZERTAC

Die Zertifizierungsphase türkischer und aserbaidschanischer Waren wird vereinfacht und automatisiert werden.

Das sagte der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov bei einem Briefing in Ankara, wie das AZERTAC-Büro in Ankara berichtet.

Der Minister sagte zudem, dass auf dem Wirtschaftsforum in Ankara eine Reihe von wichtigen Vereinbarungen über die Ausweitung der Beziehungen und Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich unterzeichnet wurden. Dazu gehören die Durchführung gemeinsamer Projekte und Investitionen zwischen Aserbaidschan und der Türkei in den Bereichen Bergbau, Textilien und Verkehr, so Minister Jabbarov.