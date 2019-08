Wirtschaftsminister Mustafayev stellt positiven Trend im Handel zwischen Aserbaidschan und Großbritannien fest

Baku, 10. August, AZERTAC

Die positive wirtschaftliche Entwicklung in Aserbaidschan führte zu einer Erhöhung der Handelszahlen zwischen Großbritannien und Aserbaidschan.

Im gesamten Jahr 2018 sei der Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Großbritannien um 87% gestiegen. Diese Wachstumstrend setzt sich auch in diesem Jahr fort. Man kann diesen positiven Trend als ein gutes Zeichen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Aserbaidschan werten.

Dies erklärte der Wirtschaftsminister Schahin Mustafayev.

Der Minister erklärte, dass die britische Investoren bisher 28 Milliarden Dollar in Aserbaidschan investiert haben. Großbritannien sei einer der größten Investoren in Aserbaidschan. In Aserbaidschan wurden etwa 440 britische Unternehmen registriert, so der Minister.