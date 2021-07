Wirtschaftsminister: Zinsgünstige Kredite in Höhe von 36,6 Millionen für Finanzierung von 546 Investitionsprojekten gewährt

Baku, 17. Juli, AZERTAC

Von Januar bis Juli des laufenden Jahres 2021 wurden zinsgünstige Kredite in Höhe von 36,6 Millionen für Finanzierung von 546 Investitionsprojekten gewährt.

Das teilte der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov mit, wie AZERTAC berichtete.

97,1 Prozent dieser Kredite wurden in diesem Zeitraum an klein- und mittelständische Unternehmen vergeben. 58,2 Prozent der zinsgünstigen Kredite wurden für die Produktion und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte, 28,1 Prozent für die Produktion und Verarbeitung von Industrieprodukten und 13,7 Prozent für andere Bereiche gewährt“, so Minister Jabbarov.