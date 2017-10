Wissenschaftlicher Artikel über Völkermord von Chodschali von Ali Hasanov in russischer Zeitschrift “Science and world” veröffentlicht

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

In der russischen Zeitschrift “Science and world” ist ein wissenschaftlicher Artikel unter dem Titel “Völkermord von Chodschali: Ursachen, Folgen und seine internationale Anerkennung“ des Assistenten für sozial-politische Angelegenheiten des Präsidenten, Professor Ali Hasanov, veröffentlicht worden.

Der Artikel handelt von dem Völkermord von Chodschali und der ethnischen Säuberungs-und Genozidpolitik Armeniens gegen Aserbaidschaner.

Professor Ali Hasanov analysiert in seinem Artikel gründlich die in den vergangenen zwei Jahrhunderten von armenischen Nationalisten gegen das aserbaidschanische Volk zielgerichtet verfolgte ethnische Säuberungs-, Genozid,- und Annexionspolitik.

Im Artikel werden die in der Stadt Chodschali gegen aserbaidschanische Zivilisten begangenen Gräueltaten anhand von ausländischen Quellen eingehend analysiert.

Professor Ali Hasanov geht in seinem Artikel “Völkermord von Chodschali: Ursachen, Folgen und seine internationale Anerkennung“ davon aus, dass der Völkermord, der von den Armeniern Ende des. XX. Jahrhunderts in der aserbaidschanischen Stadt Chodschali verübt wurde, als eines der schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Zivilisation bewertet wird. Er erinnert daran, dass die Chodschali-Tragödie in einer Reihe mit den schrecklichen Tragödien wie Chatyn, Hiroshima, Nagasaki, Ruanda, Srebrenica und Holocaust steht.

Der wissenschaftliche Artikel von Professor Ali Hasanov ist in Hinsicht auf die Studie des Völkermords von Chodschali und die Vermittlung und Entlarvung der aggressiven Politik Armeniens von großer Bedeutung.