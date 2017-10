Witold Waszczykowski: Aserbaidschan ist ein wichtiges Land für Polen

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschan ist ein wichtiges Land für Polen. Dieses Jahr ist der 25. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Polen. In diesen Jahren sind sehr gute Beziehungen zwischen den beiden Ländern etabliert. In Aserbaidschan herrschende Sicherheit und Stabilität sei von Interesse für polnische Touristen. Wir arbeiten im Rahmen der Östlichen Partnerschaft eng zusammen. Unsere Länder leisten ihren wesentlichen Beitrag zur Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit in der Region.

AZERTAC zufolge erklärte das der polnische Außenminister Witold Waszczykowski auf einer Pressekonferenz in Baku nach dem Treffen mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Elmar Mammadyarov.

Der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov sagte beim Treffen, dass Polen Aserbaidschan im Konflikt um Berg-Karabach ausdrücklich unterstützt. Der Minister betonte die Entwicklung der bilateralen Beziehungen im Wirtschaftsbereich. Im nächsten Jahr wird der Besuch des polnischen Präsidenten in Aserbaidschan erwartet. Im Rahmen dieses Besuchs wird man eine Reihe von Dokumenten betrachten.

Elmar Mammadyarov sagte, dass die polnisch-aserbaidschanischen Freundschaftsbeziehungen tiefe historische Wurzeln haben. Die beiden Länder arbeiten im Rahmen internationaler Organisationen eng zusammen, so E.Mammadyarov.