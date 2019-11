Wladimir Wasiliyew: Es bestehen gutnachbarliche Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan

Moskau, 23. November, AZERTAC

Es bestehen gutnachbarliche Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan, es bestehen sogar Verwandtschaftsverhältnisse.

AZERTAC zufolge sagte dies das Oberhaupt von Dagestan Wladimir Wasiliyew beim Gespräch mit Journalisten im Rahmen des russisch-aserbaidschanischen Interregionalen Forums in Moskau.

Er betonte zudem, dass Dagestan und Aserbaidschan wirtschaftlich eng zusammenarbeiten. “Wir wollen keine Konkurrenten, sondern enge Partner sein. Es geht darum, wie wir einen Gewinn aus unseren Agrar- und Fleischprodukten erwirtschaften können, fügte er hinzu.

Wladimir Wasiliyew sprach auch humanitäre Beziehungen an und sagte: “Heute kommen viele Touristen aus Aserbaidschan nach Derbent und viele Dagistaner besuchen ständig Baku. Im kommenden Jahr soll ein Schnellzug Baku-Derbent-Machatschkala in Betrieb gesetzt werden“, so Wladimir Wasiliyew.