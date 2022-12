Womit hat Flughafen in Zangilan belgischen Botschafter überrascht?

Zangilan, 10. Dezember, AZERTAC

Wir sehen die ersten Anzeichen für eine Entwicklung in der Zangilan/Sängilan Region. Die aserbaidschanische Regierung investiert massiv in Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten in Zangilan.

Das sagte Michel Peetermans, Botschafter des Königreichs Belgien in Aserbaidschan in seinem Interview mit der Nachrichtenagentur AZERTAC.

Der Botschafter zeigte sich zuversichtlich, dass Zangilan eine bessere Zukunft haben wird: Der belgische Diplomat sagte: “Ich war davon überrascht, dass das Zangilan International Airport so schnell und in einem sehr modernen Stil gebaut und in Betrieb genommen wurde. Aserbaidschan baut Dörfer und Städte wieder auf und restauriert sie, damit die Bevölkerung bald hierher zurückkehren kann. Wir haben uns auch mit dem Plan der Region bekannt gemacht. Die Arbeiten, die in diesen befreiten Gebieten durchgeführt werden sollen, sind großartig.“