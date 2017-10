Xinhua: Baku-Tiflis-Kars verbindet Asien mit Europa durch Kaukasusregion

Peking, 31. Oktober, AZERTAC

Das Projekt Baku-Tbilissi-Kars (BTK), die in Zusammenarbeit mit Aserbaidschan, der Türkei und Georgien gebaut wurde, verbindet Asien mit Europa durch die Kaukasusregion.

AZERTAC zufolge handelt es sich in einem Artikel über die Eröffnung der Eisenbahnstrecke Baku-Tbilissi-Kars unter dem Titel "Aserbaidschan, Türkei und Georgien nehmen die neu gebaute asiatisch-europäische Eisenbahn in Betrieb", der in der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlicht worden ist.

Die BTK ist ein Verkehrskorridor zwischen Asien und Europa, mit deren der Fracht- und Personentransport erfolgen wird, heißt es im Artikel.

Man zitiert im Bericht auch die Rede von Staatspräsident Ilham Aliyev: “Die BTK wird auch Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region fördern.“

Darüber hinaus wurde hervorgehoben, dass dieses Projekt ein wichtiger Teil des Handels- und Transportnetzes der neuen Seidenstraße zwischen China und Europa sein wird.

