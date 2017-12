YouGov-Umfrage: Mehrheit achtet bei der Partnerwahl vor allem auf Persönlichkeit

Baku, 9. Dezember, AZERTAC

Die Persönlichkeit ist bei der Partnerwahl für mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland am wichtigsten. 56 Prozent der Frauen und 51 Prozent der Männer in Deutschland gaben dies in einer repräsentativen YouGov-Umfrage unter mehr als 2000 Befragten an.

Den befragten Personen ab 18 Jahren wurden sechs Eigenschaften eines Partners genannt. Neben Persönlichkeit waren das Humor, Intelligenz, gleiche Interessen, Aussehen und Geld. Ihre Aufgabe bestand darin, diese nach Wichtigkeit zu sortieren. Größere Unterschiede zwischen den Geschlechtern gab es bei der Gewichtung von Humor: Etwa jede sechste Frau (17 Prozent) hielt ihn für die wichtigste Eigenschaft eines Partners. Unter den Männern sah das nur jeder Neunte (11 Prozent) so.

Beim Aussehen ist das Bild umgekehrt: Nur 7 Prozent der Frauen bewerteten die Optik eines Partners als am wichtigsten, während das unter den Männern 17 Prozent angaben. Worin sich beide Geschlechter einig waren: Geld ist bei der Partnerwahl am unwichtigsten.