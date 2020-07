Zahl der Corona-Fälle in der Türkei sinkt weiter

Baku, 2. Juli, AZERTAC

Die positive Tendenz der letzten Tage in der brüderlichen Türkei setzt sich weiter fort – und wenn auch nur um sechs Corona-Fälle weniger. In den letzten 24 Stunden fielen bei 49.714 Tests 1186 positiv aus. 17 Menschen starben am Donnerstag an der Lungenkrankheit Covid-19.

Bei der Zahl der Geheilten war heute ein stärkerer Anstieg zu vermelden: 1543 Patienten sind genesen, womit die Gesamtzahl derer, die die Krankheit überstanden haben, auf 176.965 von 202.284 steigt. Die Zahl der Intensivpatienten stieg am Donnerstag auf 1067, die der Patienten an Beatmungsgeräten auf 372. Bis zum heutigen Tage sind 5167 Menschen an dem Sars-CoV-2-Virus verstorben.

AZERTAC zufolge schrieb der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca in seinem täglichen Posting auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass am heutigen Tag beunruhigende Bilder in Bezug auf das Risiko für die öffentliche Gesundheit zu sehen waren, als die Regeln des Abstands in öffentlichen Verkehrsmitteln vollkommen missachtet worden wären.