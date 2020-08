Zahl der Corona-Infektionen steigt in Indien weiter

Baku, 30. August, AZERTAC

In Indien steigen die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus an. Seit vier Tagen liegt die Zahl der täglichen Infektionen in Indien bei mehr als 70.000.

In den vergangenen 24 Stunden sind 78. 761 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus und 948 Todesfälle registriert worden, wie AZERTAC unter Berufung auf das indische Gesundheitsministerium berichtet.

Indien zählt derzeit rund 3.542.733 bestätigte Infektionen. Bisher wurden 63.498 Todesfälle registriert. Etwa 76 Prozent der mit COVID-19 infizierten Menschen erholten sich wieder von der Krankheit, hieß es weiter.

Nach den USA und Brasilien ist Indien mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.