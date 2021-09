Zahl der Corona-Infizierte in Afrika übersteigt 8 Millionen

Kairo, 7. September, AZERTAC

Laut der von der Johns Hopkins geführten Statistik waren in Afrika mehr als 8 Million Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Seit Ausbruch der Pandemie sind auf dem Kontinent 200 276 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Die meisten Infektionen wurden in der Republik Südafrika (SAR) und Marokko registriert. Bisher infizierten sich 2 Millionen 821 Tausend Menschen in Südafrika und 884 Tausend Menschen in Marokko.