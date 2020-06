Zahl der Corona-Infizierte in Pakistan auf 144.478 gestiegen

Islamabad, 15. Juni, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden haben sich 12.073 weitere Menschen in Pakistan mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 144.478 erhöht. 178 weitere Menschen sind an der Krankheit gestorben, wie das Büro von AZERTAC für Islamabad berichtete.

Bisher wurden in Pakistan 2729 Todesfälle registriert. 53.721 Patienten wurden als geheilt nach Hause entlassen. Pakistan behandelt derzeit 88.028 Corona-Kranke. Die meisten Coronavirus-Infektionen im Land gibt es in den Provinzen Sindh, Punjab, Belutschistan und Khyber Pakhtunkhwa.