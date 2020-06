Zahl der Corona-Infizierte in Russland auf 627.646 gestiegen

Moskau, 27. Juni, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind 6852 Menschen in Russland positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 627.646 erhöht. 9200 Patienten wurden als genesen aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. 188 weitere Patienten sind gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Russland auf 8969, wie das russische Büro von AZERTAC berichtete.

Bisher erholten sich in Russland insgesamt 393.352 Patienten von der Krankheit. Das Land behandelt derzeit 225.325 Corona-Kranke.