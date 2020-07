Zahl der Corona-Opfer im Iran steigt an

Teheran, 21. Juli, AZERTAC

Die Zahl der Corona-Opfer im Iran steigt weiter an.

Nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums sind am Dienstag im Iran 229 Patienten an Covid-19 gestorben, was die Gesamtzahl der Todesfälle auf 14.634 erhöht.

In den letzten 24 Stunden wurden etwa 2.625 neue Infektionsfälle mit Covid-19 bestätigt.

Insgesamt 278.827 wurden Menschen mit dem Coronavirus infiziert, von denen 242.351 als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen wurden.

Rund 3.589 weitere Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand, so im Bericht.