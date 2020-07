Zahl der Corona-Tote in Usbekistan zugenommen

Taschkent, 9. Juli, AZERTAC

In Usbekistan hat die Zahl der Corona-Fälle und Tote in den letzten Tagen stark zugenommen. In den vergangenen 24 Stunden wurden 464 Neuinfektionen nachgewiesen, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 11.723 erhöht. 6 weitere Patienten sind gestorben. Damit stieg die Zahl der Corona-Tote im Land auf 52.

Angesichts der zunehmenden Zahl von Infektionen und Todesfällen war die Regierung gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Vom 10. Juli bis 1. August wurden Quarantäne-Regeln verschärft.