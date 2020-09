Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Armenien erreicht neuen Rekordwert

Tiflis, 25. September, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Armenien mit knapp drei Millionen Einwohnern hat einen neuen Rekordwert erreicht.

In den vergangenen 24 Stunden sind 392 weitere Menschen in Armenien positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 48.643 erhöht. Bisher wurden 947 Todesfälle registriert.

AZERTAC zufolge geht das aus einem Bericht des Zentrums für Kontrolle und Prophylaxe von Krankheiten des Gesundheitsministeriums in Armenien hervor.

293 Corona-Patienten starben bisher aus anderen Gründen. Armenien behandelt derzeit 4002 aktive Corona-Kranke, hieß es im Bericht weiter.