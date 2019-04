Zeitschrift “Lookwe” widmet April-Ausgabe Aserbaidschan

Peking, 18. April, AZERTAC

Die in den englischen und chinesischen Sprachen erscheinende Zeitschrift “Lookwe” hat ihre April-Ausgabe Aserbaidschan gewidmet.

AZERTAC zufolge gibt man in der April Ausgabe dieser Zeitschrift allgemeine Informationen über Aserbaidschan, gegenseitige Besuche auf höchster Ebene in den letzten Zeiten über den offiziellen Besuch des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in China im Jahre 2015.

Darüber hinaus werden die Leser anhand von Materialien der aserbaidschanischen Botschaft in China über wichtige Wirtschaftsbereiche, Transitmöglichkeiten des Landes, das Geschäfts- und Investitionsklima in Aserbaidschan, Import-und Exportmöglichkeiten, das touristische Potenzial von Baku und Regionen sowie über die Geschichte und Kultur von Berg-Karabach, die Teppichkunst Aserbaidschans, eine reiche Kultur, die klassische Musik wie Mugham, traditionelle Aschyg-Volksmusik, den Volkstanz Yalli, die auf die Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen sind.