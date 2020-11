Zum Tag der Verfassung teilte Präsident Ilham Aliyev einen Beitrag auf seiner Facebook-Seite

Baku, 12. November, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev teilte auf seiner offiziellen Facebook-Seite einen Beitrag zum 25. Jahrestag der Verfassung der Republik Aserbaidschan.

Es sei erwähnt, dass die erste Verfassung des unabhängigen Aserbaidschan, die unter der Leitung von großem Leader Heydar Aliyev ausgearbeitet wurde, am 12. November 1995 durch einen Volksentschied angenommen wurde. Die Verfassung unseres Staates trat am 27. November desselben Jahres in Kraft.