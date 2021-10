Zusammenarbeit mit NATO diskutiert

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Der erste stellvertretende Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan, Generalstabschef der aserbaidschanischen Armee, Generalleutnant Karim Valiyev, traf mit einer Delegation unter der Leitung des Chefs des Büros für kooperative Sicherheit des Internationalen NATO-Militärstabs, Generalmajor Francesco Diella, zusammen.

Der Generalstabschef begrüßte die Gäste und sagte, die Kampffähigkeit der aserbaidschanischen Armee sei nach dem Sieg im Vaterländischen Krieg unter der Führung des Präsidenten, des Oberbefehlshabers der Streitkräfte Ilham Aliyev gut entwickelt worden.

Generalleutnant Karim Valiyev äußerte sich lobend über den Beitrag der NATO zur Ausbildung aserbaidschanischer Einheiten in diesem Bereich.

Generalmajor F. Diella zeigte sich zufrieden über seinen ersten Besuch in Aserbaidschan und schätzte die Aktivitäten der aserbaidschanischen Armeeangehörigen in allen Bereichen, einschließlich ihrer Teilnahme an friedenserhaltenden Operationen im Rahmen der Partnerschaft mit der NATO.

Beim Treffen wurden die Perspektiven für die Entwicklung der Zusammenarbeit mit der NATO in verschiedenen Bereichen erörtert.