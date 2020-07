Zwei armenische taktische Aufklärungsdrohnen abgeschossen

Baku, 21. Juli, AZERTAC

Zwei taktische Aufklärungsdrohnen der Streitkräfte Armeniens haben in der Nacht gegen 00:30 Uhr versucht, im Frontbereich um Aghdam und am Morgen um 08:45 Uhr in Richtung des aserbaidschanischen Bezirks Tovuz an der armenisch-aserbaidschanischen Staatsgrenze einen Aufklärungsflug über Stellungen aserbaidschanischer Einheiten durchzuführen. Die beiden unbemannten Fluggeräte seien daraufhin von Flakeinheiten der aserbaidschanische Luftstreitkräfte abgeschossen worden.

Das bestätigte das Verteidigungsministerium am Dienstag, wie AZERTAC berichtete.