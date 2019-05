Zweites ESC-Halbfinale aus Tel Aviv

Chingiz startet mit seinem Titel "Truth“ von Platz 18

Baku, 16. Mai, AZERTAC

Der 64. Eurovision Song Contest findet unter dem Motto "Dare To Dream!" im Internationalen Kongresszentrum in Tel Aviv statt. Das zweite Halbfinale läuft am 16. Mai um 21 Uhr. Moderiert wird die Show von Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar und Lucy Ayoub. Welches Land in welchem Halbfinale antritt, wurde am 28. Januar ausgelost. 18 Länder müssen durch die zweite Qualifikationsrunde. Die zehn bestplatzierten qualifizieren sich für das Finale am 18. Mai, in dem insgesamt 26 Länder antreten.

Stimmberechtigt sind neben den heute Abend teilnehmenden Ländern auch Deutschland, Italien und Großbritannien. Die Abstimmung läuft per Anruf, SMS oder über die offizielle Eurovision-App.

Im ersten Halbfinale am 14. Mai qualifizierten sich zehn Teilnehmer (Griechenland, Weißrussland, Serbien Zypern, Estland, Tschechische Republik, Australien, Island, San Marino und Slowenien) fürs Finale.

Gesetzt für den Finalabend sind die Big-Five-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Sie tragen die finanzielle Hauptlast des Eurovision Song Contests. Auch das Gastgeberland Israel hat als Titelverteidiger bereits einen Platz im Feld der Finalisten sicher. Mit einem modernen, radiotauglichen Popsong tritt Chingiz für Aserbaidschan beim ESC in Tel Aviv an. Dort startet Chingiz als Letzter, kann also mit einem mutigen Auftritt einen starken, bleibenden Eindruck bei Jury und Televotern hinterlassen. “Truth“ beschreibt eine vergiftete und unehrliche Liebesbeziehung.