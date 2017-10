Zweites Internationales Bildhauersymposium "Music in Stone“ in Baku

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Am Dienstag, dem 10. Oktober fand in der Gala Siedlung mit Unterstützung der Heydar Aliyev Stiftung, des historisch-architektonischen Reservates "Itschäri Schähär" (Innenstadt) und der Gallery of Art Gallery das II. Internationale Bildhauersymposium mit dem Namen “Music in Stone“ statt, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet.

Am Symposium nahmen 20 Bildhauer aus Aserbaidschan, der Türkei, Russland, der Ukraine, Neuseeland, dem Iran, Tunesien, Jordanien, Spanien, Serbien, Großbritannien und China teil.

Sie haben im Freien im Dorf Gala bei Baku aus hiesigen Steinen unterschiedliche Werke zu verschiedenen Themen geschaffen.

Anar Alakbarov, Geschäftsführer der Heydar Aliyev Stiftung, prominente Kulturschaffenden und Künstler nahmen an der Präsentation von Werken teil.

Man teilte bei der Veranstaltung mit, dass Aserbaidschan Mitglied der Allianz des Internationalen Bildhauersymposiums ist.

Das erste Internationale Symposium "Music in Stone" fand 2016 statt. Am ersten Symposium nahmen 14 Bildhauer aus 10 Ländern teil.

Die Werke, die im Rahmen des Symposiums geschaffen worden sind, werden derzeit im Parkkomplex "Sevirəm" (Ich liebe)“ im Khatai Bezirk von Baku ausgestellt.