Ganja, 8. Oktober, AZERTAC

Der Feind, der den vernichtenden Schlägen der tapferen aserbaidschanischen Armee nicht standhalten kann, zieht sich aus okkupierten aserbaidschanischen Gebieten zurück. In dieser Sachlage feuert weiterhin auf zivile aserbaidschanische Siedlungen.

Ein Korrespondent von AZERTAC, der in die Region geschickt wurde, berichtet, dass der Feind am 8. Oktober gegen 4 Uhr erneut Raketen auf die Stadt Ganja abgefeuert hat. Bei Raketenangriffen wurden in der Stadt mehrere zivile Objekte, ein Wohngebäude und ein Auto schwer beschädigt. Zum Glück wurde niemand getötet oder verletzt.

Die aserbaidschanische Armee hat adäquate Maßnahmen ergriffen und dem Feind vernichtende Schläge versetzt.