 Coronavirus in Aserbaidschan: Mehr Infizierte, als Geheilte am Montag

Baku, 3. Januar, AZERTAC

Am vergangenen Tag wurden in Aserbaidschan 19 neue Fälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. 15 weitere Menschen sind wieder genesen. Am vergangenen Tag wurde ein Todesfall gemeldet.

Das teilte der operative Stab beim Ministerkabinett mit.

Nach dem Stand vom 2. Januar 2023 gibt es insgesamt 826.446 bestätigte Fälle mit 10.008 registrierten Todesfällen innerhalb des Landes, während 815.961 Patienten von dem Virus wieder genesen sind. Aserbaidschan zählt derzeit 477 aktive Corona-Kranke. In der vergangenen Zeit wurden in Aserbaidschan insgesamt 7.432.722 Corona-Tests durchgeführt.

598 weitere Menschen wurden am Mittwoch auf das Virus getestet, um neue Fälle von Coronavirus (COVID-19) zu identifizieren.