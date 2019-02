® Run Group baut Fabrik für Stärkeverarbeitung in Göjgöl

Baku, 12. Februar, AZERTAC

Im aserbaidschanischen Bezirk Göjgöl hat der Bau einer Fabrik für Weizenstärkeverarbeitung begonnen. Die Bauarbeiten des Betriebs werden von Run Group ausgeführt.

Run Group ist eine türkische Firma Ayson Geotektnik und Deniz Inshaat A.Ş & Es Group JV und zählt zu der bekannten türkischen Unternehmensgruppe Doğus Holding. Zu diesem Zweck wurde eine Vereinbarung zwischen der Run Group und dem oben genannten Unternehmen unterzeichnet.

Die neu Stärkefabrik wird mehr als 650 Menschen beschäftigen.

In der Fabrik, die in einem 20 ha großen Gelände errichtet wird, wird in der Lage sein, pro Tag 800 Tonnen Weizenstärke zu verarbeiten. 98 Prozent der Produkte sind exportorientiert. Das übrigbleibende zwei Prozent wird den Inlandsbedarf decken.

Der Bau der Fabrik sollte bis Ende 2020 abgeschlossen sein.