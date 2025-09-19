 Formel 1 Baku 2025: Alle Termine im Überblick

Baku, 19. September, AZERTAC

In dieser Woche geht die 76. Formel-1-Saison mit dem Rennen in Baku weiter. Nach dem Rennen in Monza verabschiedet sich der F1-Rennzirkus für diese Saison aus Europa. Mit dem Rennen in Aserbaidschan steht ein weiteres traditionsreiches Rennen im Rennkalender auf dem Programm. Das Stadtrennen in Baku verspricht viel Spannung.

Formel 1 in Baku: Der Zeitplan am Wochenende

Das Rennwochenende auf dem Kurs von Baku beginnt am Freitag, den 19. September um 10:30 Uhr deutscher Zeit mit dem ersten freien Training und geht um 14 Uhr mit dem zweiten Training weiter. Am Samstag findet um 10:30 Uhr das dritte Training statt, bevor um 14 Uhr das Qualifying ansteht. Am Sonntag geht es mit dem Rennen weiter. Rennstart ist um 13:00 Uhr.

Alle Termine im Überblick:

Freitag, 19.09.2025 um 10:30 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 19.09.2025 um 14:00 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 20.09.2025 um 10:30 Uhr: 3. Freies Training

Samstag, 20.09.2025 um 14:00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 21.09.2025 um 13:00 Uhr: Rennen

Formel 1 in Baku: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Aserbaidschan

Bei der Formel-1-Strecke in Baku handelt es sich um einen extrem schnellen Cicuit. Die besonders langen Start- und Zielgeraden sorgen dank der unglücklichen Boxen-Einfahrt für gefährliche Manöver. Die Strecke führt durch die Altstadt Bakus. Hier wird es für die Formel-1-Fahrer besonders eng. an einer Stelle misst die Straßenbreite nur 7,60 Meter. Der Rekordsieger in Baku ist Sergio Perez. Der Mexikaner konnte als einziger Formel-1-Pilot zweimal auf dieser Strecke gewinnen – 2021 und 2023.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Baku? Alle Infos zum Großen Preis von Aserbaidschan im Überblick:

Strecke: Baku City Circuit

Ort: Baku

Grand Prix: 17 von 24

Datum: 21. September 2025

Uhrzeit: 13:00 Uhr

Streckenlänge: 6,003 km

Rundenzahl: 51 Runden

Renndistanz: 306,153 km

Rundenrekord: 1:40.203 (Charles Leclerc, 2019)#