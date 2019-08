"Gabala Music Festival“ eröffnet

Gabala, 2, August, AZERTAC

Gestern hat im Gabala Kulturzentrum eine feierliche Eröffnungsveranstaltung von "Gabala Music Festival" stattgefunden.

AZERTAC zufolge findet das Klassikfestival dieses Jahr bereits zum elften Mal statt.

Inmitten der malerischen Berge im Norden Aserbaidschans trifft klassische Musik aus Europa auf traditionelle Klänge der Region. Der Eintritt ist kostenlos.

Musiker und Künstler aus aller Welt sind zu Gast beim internationalen Musikfestival von Gabala. Es ist ein Festival der klassischen Musik, das jeden Sommer in Gabala in Aserbaidschan stattfindet. Es wurde auf Initiative des Rektors der Baku Academy of Music, Farhad Badalbeyli und Dirigent Dmitri Yablonski gegründet und mit Unterstützung von Heydar Aliyev-Stiftung, dem aserbaidschanischen Kulturministerium und “Gilan Holding” als Open Air Festival organisiert. Die Musiker kommen aus Europa, den USA, Israel, der Türkei und aus den Republiken der ehemaligen UdSSR.

Die Veranstaltungsorte, Konzerthallen des Heydar Aliyev Kongresszentrums sowie das Kulturzentrum wurden für das Festival sorgfältig vorbereitet.

Bei der 11. Ausgabe werden die Musiker aus 11 Ländern auftreten. Die Eröffnungsfeier fand am 1. August in den Abendstunden im Kulturzentrum des Rayons Gabala statt. Das Festival wird bis zum 5. August laufen.

Nach der Eröffnungszeremonie gab das Aserbaidschanische Staatliche Sinfonieorchester namens U. Hajibeyli ein Konzert.

Das Gabala Music Festival fördert nicht nur die aserbaidschanische Musik in der Welt, sondern auch den Geist der Freundschaft und Güte zwischen den Menschen - und das ist es doch, was diese leidgeprüfte Welt heute braucht.