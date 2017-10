"The Jerusalem Post": ASAN ist “Walt Disney“ öffentlicher Dienste in Aserbaidschan

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

In der Ausgabe "The Jerusalem Post" ist ein Artikel unter dem Titel “ASAN ist “Walt Disney“ öffentlicher Dienste in Aserbaidschan“ von der amerikanischen Journalistin und Publizistin Nurit Greenger veröffentlicht worden, wie AZERTAC berichtet.

Laut der Auskunft der staatlichen Agentur für Bürgerservice und soziale Innovationen bei dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC hatte Nurit Greenger im Rahmen ihres Besuchs in Aserbaidschan den Bürgerservice “ASAN“ besucht. In ihrem Artikel gibt die Autorin Informationen über den bürgerfreundlichen Service “ASAN“, der auf persönliche Initiative des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev ins Leben gerufen worden ist. “ASAN xidmət” ist ein seltenes Verfahren zum Kampf gegengegen Bürokratie, schreibt sie.

ASAN ist der neue zentrale Bürgerservice, der als Pilotprojekt für eine bürgerfreundliche Verwaltung eingerichtet wurde. Man konnte sich davon überzeugen, wie ca. mehr als 30 Verwaltungsdienstleistungen von der Erteilung von Personalausweisen, über Verlängerung von Führerscheinen, Grundstücksbeurkundungen bis zu Dienstleistungen für Migranten unter einem Dach zügig und transparent einschließlich der Gebührenerhebung bearbeitet werden. ASAN richtet in seinen Verwaltungsdienstleistungen ein besonderes Augenmerk auf die Schnelligkeit, Effizienz, Transparenz, Verantwortung, Flexibilität und Höflichkeit. Einer der wichtigsten Tätigkeitsbereiche von ASAN ist die Verhinderung der Korruptionsfälle, hieß es im Artikel.

N. Greenger erinnert auch daran, dass in den Regionen, in denen der bürgerfreundliche Service “ASAN“ noch nicht funktioniert, den Bürgern mit den 10 speziellen Bussen und Zügen mobile Dienste geleistet werden.

Im Artikel geht es auch um die Aktivitäten der ABAD-Zentren von ASAN (Zentrum für Unterstützung für Familienbusiness).