Amtierender Senatspräsident Rumäniens: Es besteht großes Potenzial für Ausbau der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan

Baku, 14. April, AZERTAC

„Es besteht großes Potenzial, die Zusammenarbeit zwischen Rumänien und Aserbaidschan in vielen Bereichen weiter auszubauen“, erklärte Mircea Abrudean, amtierender Präsident des rumänischen Senats, bei einem Treffen mit der aserbaidschanischen Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova.

Parlamentspräsidentin Sahiba Gafarova äußerte sich zuversichtlich, dass der aktuelle Besuch zur Vertiefung der Beziehungen zwischen den Parlamenten und den beiden Ländern beitragen werde. Sie erinnerte daran, dass Rumänien als zweites Land weltweit und als erstes EU-Mitgliedstaat die Unabhängigkeit Aserbaidschans anerkannt habe. Zudem betonte sie die tief verwurzelten Freundschaftsbeziehungen zwischen beiden Staaten.

Die Seiten wiesen im Laufe des Gesprächs darauf hin, dass sich die bilateralen Beziehungen auf der Ebene einer strategischen Partnerschaft befinden. In diesem Zusammenhang hoben sie die Bedeutung von hochrangigen gegenseitigen Besuchen für die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit hervor.

Besonders hervorgehoben wurde die Rolle der Beziehungen zwischen den gesetzgebenden Organen beider Länder. Die Bedeutung der parlamentarischen Freundschaftsgruppen sowie direkter Kontakte zwischen den jeweiligen Fachausschüssen wurde ebenfalls hervorgehoben.

Sahiba Gafarova unterstrich zudem die erfolgreiche Zusammenarbeit Aserbaidschans und Rumäniens in internationalen Organisationen.

Im Laufe des Gesprächs informierte die aserbaidschanische Parlamentssprecherin über die aktuelle Lage in der Region nach dem Vaterländischen Krieg, den Druck von mehreren europäischen Ländern auf das Land nach der Wiederherstellung seiner territorialen Integrität sowie über den Kampf gegen Desinformation und den Fortschritt beim Friedensprozess mit Armenien.

Die Gespräche drehten sich auch um die Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans, darunter die Projekte „Smart City“ und „Smart Village“, die Rückkehr der Binnenvertriebenen in ihre Heimat sowie die Wiederherstellung der Rechte der Westaserbaidschaner.

Mircea Abrudean betonte das große Potenzial für die Weiterentwicklung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Er unterstrich, dass Rumänien stets die territoriale Integrität Aserbaidschans anerkannt, das Land in internationalen Organisationen – insbesondere im Europarat (PACE) – unterstützt und den Friedensplan mit Armenien befürwortet habe. Er zeigte sich zuversichtlich, dass in naher Zukunft ein Friedensabkommen unterzeichnet werde und eine vielversprechende Zukunft für die Region bevorstehe.

Abrudean hob außerdem die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Aserbaidschan im Bereich Energie, Verkehr und anderen Bereichen hervor. Er erinnerte daran, dass ein Memorandum of Understanding unterzeichnet wurde, um das erfolgreiche Modell des aserbaidschanischen Bürgerservices „ASAN Xidmet“ auch in Rumänien zu entwickeln.

Bei dem Treffen wurden zudem weitere Themen von beiderseitigem Interesse erörtert.