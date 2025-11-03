ANAMA: Im Oktober mehr als 7 Tausend ha Land von Minen und Blindgängern geräumt

Baku, 3. November, AZERTAC

In den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten sind im vorigen Monat 7022,1 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt worden, wie die nationale Agentur für Minenräumung ANAMA meldet.

Nach Angaben der Agentur seien im Januar in den Distrikten Tartar, Aghdara, Kelbadschar, Aghdam, Chodschali, Chankendi, Latschin, Chodschawänd, Schuscha, Füsuli, Gubadli, Jabrayil/Dschäbrayil und Zangilan/Sängilan 406 weitere Antipersonenminen, 364 Antipanzerminen und 12.298 Blindgänger gefunden und entschärft worden.