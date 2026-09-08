ANAMA: Seit Ende des Garabagh-Krieges 261.705 Minen und andere Sprengkörper entschärft

Baku, 8. September, AZERTAC

Seit dem Ende des Garabagh-Krieges sind 438 Menschen durch Minen und andere andere Sprengkörper zu Opfern geworden, 73 von ihnen kamen ums Leben. Das erklärte der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Aserbaidschanischen Agentur für Minenräumung (ANAMA), Vugar Suleymanov, bei der Baku Climate Action Week 2026.

Seit Kriegsende wurden demnach 300.565 Hektar Land geräumt und 261.705 Minen sowie andere Sprengkörper entschärft. Davon entfielen unter anderem 132.447 Hektar auf landwirtschaftliche Flächen, 71.202 Hektar auf Wohninfrastruktur und 12.443 Hektar auf Energieinfrastruktur.

Suleymanov betonte zudem, Ziel des Risikomanagements sei es, Gefahren frühzeitig zu erkennen, richtig einzuschätzen und rechtzeitig Maßnahmen zum Schutz der Menschen einzuleiten. Hochgradig kontaminierte Gebiete würden zudem eingezäunt und gesichert, um eine sichere und nachhaltige Rückkehr der Bevölkerung in die befreiten Gebiete zu gewährleisten.