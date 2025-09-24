ANAMA: Vorige Woche mehr als 1100 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
Baku, 24. September, AZERTAC
In den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans wurden in der vergangenen Woche 1130,6 weitere ha Land von Minen und Blindgängern geräumt, wie die nationale Agentur für Minenräumung ANAMA meldete.
Nach Angaben der Agentur seien vom 15. bis 21. September in den Distrikten Tartar, Aghdara, Kelbadschar, Aghdam, Chodschali, Chankendi, Latschin, Chodschawänd, Schuscha, Füsuli, Gubadli, Jabrayil/Dschäbrayil und Zangilan/Sängilan 95 weitere Antipersonenminen, 14 Antipanzerminen und 1286 Blindgänger gefunden und entschärft worden.
