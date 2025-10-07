ANAMA: Vorige Woche mehr als 1400 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

In den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans wurden in der vergangenen Woche 1432,8 weitere ha Land von Minen und Blindgängern geräumt, wie die nationale Agentur für Minenräumung ANAMA meldete.

Nach Angaben der Agentur seien vom 29. September bis 5. Oktober in den Distrikten Tartar, Aghdara, Kelbadschar, Aghdam, Chodschali, Chankendi, Latschin, Chodschawänd, Schuscha, Füsuli, Gubadli, Jabrayil/Dschäbrayil und Zangilan/Sängilan 82 weitere Antipersonenminen, 74 Antipanzerminen und 517 Blindgänger gefunden und entschärft worden.