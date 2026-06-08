ANAMA: Vorige Woche mehr als 1 Tausend ha. Land von Minen und Blindgängern geräumt

Baku, 8. Juni, AZERTAC

In der Zeit vom 1. bis 7. Juni führte die aserbaidschanische nationale Agentur für Minenräumung (ANAMA) Minenräumungsoperationen in den Bezirken Tartar, Aghdara, Kelbadschar, Aghdam, Chodschali, Khankendi, Chodschawänd, Latschin, Schuscha, Füsuli, Gubadli, Jabrayil/Dschäbrayil und Zangilan durch.

Laut ANAMA führten die Einsätze zur Entdeckung und Neutralisierung von 48 Antipersonenminen, 101 Panzerabwehrminen und 412 Blindgängern (nicht explodierte Kampfmittel).

Während des Berichtszeitraums wurden insgesamt 1,545.7 Hektar Land von Minen und Blindgängern geräumt.