ANAMA: Vorige Woche mehr als 5 Hundert nicht explodierte Kampfmittel gefunden und entschärft

Baku, 22. Juni, AZERTAC

In der Zeit vom 16 bis 21. Juni führte die aserbaidschanische nationale Agentur für Minenräumung (ANAMA) Minenräumungsoperationen in den Bezirken Tartar, Aghdara, Kelbadschar, Aghdam, Chodschali, Khankendi, Chodschawänd, Latschin, Schuscha, Füsuli, Gubadli, Jabrayil/Dschäbrayil und Zangilan durch.

Laut ANAMA führten die Einsätze zur Entdeckung und Neutralisierung von 84 Antipersonenminen, 29 Panzerabwehrminen und 514 Blindgängern (nicht explodierte Kampfmittel).

Während des Berichtszeitraums wurden insgesamt 1,710.16 Hektar Land von Minen und Blindgängern geräumt.