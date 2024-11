Annalena Baerbock: Europa ist ein verlässlicher Partner und wird entsprechend seiner Verantwortung auch bis 2035 gerecht

Baku, 22. November, AZERTAC

„Jetzt verhandeln wir in dem Gleichklang als europäische Delegation weiter intensiv die Texte. Das bedeutet auf Basis dessen, was wir letztes Jahr so stark und kraftvoll gemeinsam beschlossen haben, die Verdreifachung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, die Verdopplung der Energieeffizienz und vor allen Dingen den Ausstiegspfad aus den fossilen Energien. Weil dies zentral dafür ist, dass wir die Gelder, die wir jetzt mobilisieren, da reinstecken können, dass auch Länder, die bisher von der wirtschaftlichen Entwicklung nicht so profitiert haben, nicht hinten runterfallen, sondern wir brauchen die Klimafinanzierung vor allen Dingen, um die Energiewende in den Ländern zu beschleunigen, wo sie noch nicht so weit vorangekommen ist, um auch dort Stromspeicher weiter auszubauen, Netze zu bauen und in den Staaten, wo es nach wie vor fossile Kraftwerke gibt, den Kohleausstieg möglich zu machen, wie er in Industriestaaten bereits gerade in Europa angegangen wird,“ sagte das die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock auf einer Pressekonferenz in Baku.

Sie sagte: „Auch das ist eine Frage von Klimagerechtigkeit, dass wir denjenigen Ländern, die genauestens wissen, dass wir mit dieser CO₂ Welt so nicht weiterleben können, dabei helfen, wie die grüne Transformation auch bei ihnen gelingt.

Das ist ebenso essentiell dafür, dass die nächste Klimakonferenz COP30 in Belém ein Erfolg wird, wo wir bekanntermaßen die NDCs entsprechend nochmal neu verankern, auch dafür braucht es eine stabile Grundlage zu Minderung. Hier wird auch Europa ein ambitioniertes Ziel leisten.

Aber ohne ein klares Bekenntnis dazu, was bereits beschlossen worden ist, nämlich das Ende des fossilen Zeitalters, werden diese Indizes nicht zu schreiben sein.

In dem Sinne dessen, dass wir im letzten Jahr genau diese Klimabrücke über Kontinente hinweg bereits geschlagen haben zwischen Staaten, die Klimafinanzierung und Klimaminderung zusammendenken, wollen wir auch gemeinsam weiter arbeiten.

In dem Sinne haben wir zahlreiche Gespräche in der letzten Nacht und heute und morgen weitergeführt, um die breite, Kontinente übergreifende Klimakoalition hier auch in Baku aufzubauen, wie wir sie in Dubai gemeinsam geschafft haben. Das bedeutet ganz klar, dass wir einen neuen Ansatz der Klimafinanzierung brauchen. Drei Dinge sind dafür essentiell.

Natürlich ein Quantum, also eine Höhe für 2035. Die europäische Delegation hat bereits deutlich gemacht, dass wir unserer Verantwortung dafür gerecht werden. Europa ist ein verlässlicher Partner und wird entsprechend seiner Verantwortung auch bis 2035 gerecht“, so Frau Baerbock.