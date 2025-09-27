Armeniens Premier: Ein beispielloser positiver Dialog zwischen Armenien und der Türkei wurde aufgebaut
New York, 27. September, AZERTAC
„Mit Freude möchte ich betonen, dass in den letzten Jahren ein beispielloser positiver Dialog zwischen Armenien und der Türkei aufgebaut worden sei.“
Der Premierminister Armeniens Nikol Paschinjan sagte dies bei seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Er fügte hinzu, dass seine Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan regelmäßig und zunehmend häufiger stattfinden.
„Ich schätze diesen Erfolg sehr und bin überzeugt, dass er in naher Zukunft zu positiven Ergebnissen wie der Schaffung diplomatischer Beziehungen zwischen Armenien und der Türkei sowie der vollständigen Öffnung der Staatsgrenzen führen wird“, sagte Paschinjan weiter. Er betonte, dass die Öffnung der Grenzen zwischen den beiden Ländern sich positiv auf das TRIPP-Projekt auswirken werde.
Malahat Najafova
AZERTAC-Sonderkorrespondentin
New York
