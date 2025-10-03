Armenischer Außenminister: Bau einer Bahnstrecke zwischen Armenien und Aserbaidschan könnte mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

„Der Bau einer Bahnstrecke zwischen Armenien und Aserbaidschan könnte mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen“, erklärte der armenische Außenminister Ararat Mirzoyan in einem Interview mit dem polnischen Sender TVP World.

„Nach Einschätzung von Experten könnten die Bauarbeiten für die Eisenbahn mindestens zwei Jahre dauern. Jerewan ist sehr an einer schnellen Herstellung, Eröffnung und Wiederherstellung dieser Verbindung mit Aserbaidschan interessiert, da wir zu den Hauptnutznießern gehören würden. Wir könnten auch das Territorium und die Infrastruktur Aserbaidschans für den Gütertransport nutzen“, betonte Mirzoyan.