Artur Abramyan: Robert Kotscharjan erhielt Gelder aus Jerewan und übergab sie zur Verteilung an Petrosjan

Baku, 14. April, AZERTAC

Zur Gruppe, die Murad Petrosjan leitete, gehörten auch Artur (genannt „Afghane“), Sasun, Ashot, Samvel und Karo. Das sagte der Zeuge Artur Abramyan am Montag vor dem Militärgericht in Baku.

Der Zeuge sagte, Samvel habe ihm erzählt, dass er zusammen mit Ashot, Karo, Sasun und Artur eine Rakete aus dem Topkhana-Wald auf Schuscha abgefeuert habe. Das Ziel soll die Zivilbevölkerung gewesen sein.

Der Zeuge gab an, dass die armenischen bewaffneten Gruppen in Aserbaidschan finanzielle Unterstützung aus Jerewan erhielten. Diese Gelder wurden per Hubschrauber von Mitarbeitern von Vazgen Manukyan, dem damaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Obersten Rates Armeniens, gebracht. In Chankendi (Stepanakert) wurden die Mittel von Robert Kotscharjan entgegengenommen, der sie mehrmals persönlich an Murad Petrosjan übergab. Petrosjan wiederum verteilte die Gelder an Mitglieder der armenischen bewaffneten Gruppen, die in aserbaidschanischen Gebieten aktiv waren.

Murad Petrosjan traf sich Anfang Oktober 1989 mit Akop, Abo, Slavik, Ashot und Gago und wies sie an, eine Brücke zu sprengen, um Schuscha zu blockieren. Artur Abramyan bestätigte in einer Video-Befragung am 28. und 29. Juni 1991, dass während des Konflikts illegale Gruppen in Aserbaidschan Geld von Vazgen Manukyan und Lewon Ter-Petrosjan bekommen hatten, und dass Robert Kotscharjan diese Gelder in Chankendi entgegengenommen hatte.