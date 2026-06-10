Aserbaidschan bei Tagung der Antiterror-Behörden der GUS in Moskau vertreten

Moskau, 10. Juni, AZERTAC

In Moskau hat die 19. Tagung der Leiter der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) für Terrorismusbekämpfung stattgefunden. An der Veranstaltung nahmen auch Vertreter Aserbaidschans teil.

Ziel des Treffens war die Stärkung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit im Bereich der Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus.

An der Tagung beteiligten sich Vertreter der zuständigen Behörden aus Aserbaidschan, Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan sowie Repräsentanten operativer GUS-Strukturen und einschlägiger internationaler, wissenschaftlicher und Bildungseinrichtungen.

Im Rahmen der Plenarsitzung betonten die Teilnehmer die Bedeutung einer Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Commonwealth-Staaten zur Gewährleistung der kollektiven Sicherheit.

In den Fachsitzungen wurden Fragen der Bekämpfung moderner terroristischer und extremistischer Bedrohungen, der Ausbau der internationalen Zusammenarbeit, der Informationsaustausch sowie die Verhinderung des missbräuchlichen Einsatzes von Technologien der künstlichen Intelligenz für illegale Zwecke erörtert.