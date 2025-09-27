Aserbaidschan hält landesweite Schweigeminute zum Gedenken an Märtyrer am Gedenktag ab

Baku, 27. September, AZERTAC

Am 27. September um 12:00 Uhr ist im gesamten Land eine Schweigeminute abgehalten worden, um das Andenken an die Märtyrer zu ehren, die ihr Leben für die territoriale Integrität Aserbaidschans geopfert haben.

Die Menschen zollten den gefallenen Soldaten und Offizieren Respekt und drückten tiefen Ehrgeiz für ihr Andenken aus. Bei der Gedenkveranstaltung wurden die Staatsflaggen auf Halbmast gesetzt, der Verkehr kam zum Stillstand, und Autohupen ertönten.

Laut dem Dekret von Präsident Ilham Aliyev vom 2. Dezember 2020 wurde der 27. September in Aserbaidschan zum Gedenktag erklärt, um den Soldaten und Offizieren, die während des Vaterlöndischen Kriegs heldenhaft kämpften und ihr Leben für die territoriale Integrität des Landes hingaben, sowie allen Märtyrern den tiefen Respekt zu erweisen.

Gedenkfeiern finden heute in allen Städten und Regionen des Landes, einschließlich der befreiten Gebiete, statt, um Andenken von allen Märtyrern mit tiefem Respekt zu ehren.