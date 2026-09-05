Aserbaidschan liefert erneut Erdölprodukte und Transitgüter nach Armenien

Baku, 5. September, AZERTAC

Aserbaidschan hat erneut Erdölprodukte nach Armenien geliefert. 16 Kesselwagen mit insgesamt 977 Tonnen Dieselkraftstoff wurden vom Bahnhof Bilajari in Richtung Boyuk-Kesik abgefertigt.

Bislang wurden aus Aserbaidschan knapp 16.000 Tonnen Dieselkraftstoff sowie jeweils rund 5.000 Tonnen Benzin der Sorten AI-92 und AI-95 nach Armenien exportiert.

Zugleich wurden weitere Güter aus Russland im Transit über Aserbaidschan nach Armenien transportiert. Dabei handelt es sich um fünf Kesselwagen mit 355 Tonnen Weizen, drei Kesselwagen mit 180 Tonnen Dünger und zwei Kesselwagen mit 138 Tonnen Holz, die in Richtung Boyuk-Kesik geschickt wurden.

Bislang wurden auf dieser Transitroute von Russland nach Armenien über Aserbaidschan knapp 60.000 Tonnen Getreide, rund 9.000 Tonnen Dünger, 1.414 Tonnen Propan, 133 Tonnen Aluminium, 1.114 Tonnen Kohle und 334 Tonnen Holz transportiert.