Aserbaidschan und Armenien setzen Dialog fort: Arbeitstreffen zwischen Hikmat Hajiyev und Armen Grigoryan

Baku, 14. Juni, AZERTAC

Am 14. Juni fand in der armenischen Stadt Dilijan ein Arbeitstreffen zwischen dem Assistenten des aserbaidschanischen Präsidenten Hikmat Hajiyev und dem Sekretär des Sicherheitsrates der Armenien Armen Grigoryan statt.

Bei dem Treffen erörterten die Seiten eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit der Friedensagenda zwischen Armenien und Aserbaidschan. Dabei wurde die Bedeutung eines kontinuierlichen bilateralen Dialogs für die Förderung eines dauerhaften Friedens sowie langfristiger Stabilität in der Region hervorgehoben.

Darüber hinaus tauschten die Gesprächspartner ihre Meinungen über vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Zivilgesellschaften beider Länder aus.

Hikmat Hajiyev und Armen Grigoryan vereinbarten, die Kontakte auf Arbeitsebene fortzusetzen. Zugleich bestätigten sie, dass das nächste Treffen in Aserbaidschan abgehalten werden soll.