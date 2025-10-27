Aserbaidschan und China erörtern Einrichtung eines Gemeinsamen Forschungszentrums für Entwicklung Grüner Energie

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Der Energieminister Aserbaidschans, Parviz Schahbazov, traf mit einer chinesischen Delegation unter der Leitung von Xu Lu, dem Vizepräsidenten der China Energy Engineering Corporation Limited (CEEC).

Im Mittelpunkt des Treffens stand die Umsetzung von Projekten im Rahmen der umfassenden strategischen Partnerschaft im Energiesektor.

Minister Schahbazov betonte die Politik des Staatsoberhauptes zur Entwicklung erneuerbarer Energiequellen sowohl für den Inlandsverbrauch als auch für den Export, zur Schaffung von „Grünen Energiezonen“ und zur Ausweitung der Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen in diesem Bereich. Er wies darauf hin, dass die breit angelegte Partnerschaft mit der CEEC neuen Schwung für den Ausbau erneuerbarer Energien in Aserbaidschan geben werde.

Der Minister hob die Bedeutung der gemeinsam mit dem China Electric Power Planning and Engineering Institute (EPPEI) durchgeführten Studien hervor, um das Potenzial für die Integration neuer Kapazitäten in das Stromnetz zu bewerten und ein „Gemeinsames Forschungszentrum für die Entwicklung Grüner Energie“ einzurichten.

Die Rolle des Unternehmens beim Bau und bei der Ausstattung von Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 760 MW in Bilasuvar und Neftchala wurde ebenfalls gewürdigt.

Im Rahmen des Treffens fand ein Meinungsaustausch zu Stromübertragungsprojekten zwischen Aserbaidschan, Zentralasien, der Türkei und Europa sowie zu möglichen Bereichen einer zukünftigen Zusammenarbeit mit dem Unternehmen statt.