Aserbaidschan und China unterzeichnen mehrere Dokumente in Peking AKTUALISIERT

Peking, 23. April, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 23. April wurden in Peking mit Teilnahme der aserbaidschanischen und chinesischen Präsidenten Ilham Aliyev und Xi Jinping eine Reihe von Dokumenten zwischen den beiden Ländern unterzeichnet, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Zunächst unterzeichneten Präsident Ilham Aliyev und Präsident Xi Jinping die „Gemeinsame Erklärung über den Aufbau einer umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen der Republik Aserbaidschan und der Volksrepublik China“.

Der Außenminister von Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, und der Außenminister von China, Wang Yi, unterzeichneten das „Abkommen über die gegenseitige Visafreiheit für Inhaber von Reisepässen zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Volksrepublik China“ sowie das „Memorandum of Understanding zur Stärkung der humanitären Zusammenarbeit im Bereich der Minenräumung zwischen der Agentur für Minenräumung der Republik Aserbaidschan und dem Außenministerium der Volksrepublik China“.

Der stellvertretende Premierminister von Aserbaidschan, Schahin Mustafayev, und der Außenminister von China, Wang Yi, unterzeichneten das „Abkommen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Volksrepublik China über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen“.

Der stellvertretende Premierminister von Aserbaidschan, Schahin Mustafayev, und der Direktor der chinesischen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit, Chen Xiaodong, unterzeichneten das „Abkommen zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Volksrepublik China über technische und wirtschaftliche Zusammenarbeit“.

Der Außenminister von Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, und der Minister für Wissenschaft und Technologie von China, Yin Hejun, unterzeichneten das „Protokoll über die Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft und Technologie zwischen dem Ministerium für Wissenschaft und Bildung der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie der Volksrepublik China“.

Der Außenminister von Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, und der Justizminister von China, He Rong, unterzeichneten das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit zwischen dem Justizministerium der Republik Aserbaidschan und dem Justizministerium der Volksrepublik China“.

Der Außenminister von Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, und der Minister für Kultur und Tourismus von China, Sun Yeli, unterzeichneten das „Protokoll über die kulturelle Zusammenarbeit für 2025–2029 zwischen dem Ministerium für Kultur der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Volksrepublik China“.

Der Außenminister von Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, und der Kommissar der China National Intellectual Property Administration, Shen Changyu, unterzeichneten das „Memorandum of Understanding zwischen der Agentur für geistiges Eigentum der Republik Aserbaidschan und der China National Intellectual Property Administration“.

Der Minister für digitale Entwicklung und Transport von Aserbaidschan, Rashad Nabiyev, und der Direktor der China National Space Administration, Shan Zhongde, unterzeichneten das „Memorandum of Understanding zwischen dem Ministerium für digitale Entwicklung und Transport der Republik Aserbaidschan und der China National Space Administration (CNSA) zur Zusammenarbeit im Bereich des Weltraums und der friedlichen Nutzung des Weltraums“.

Der Geschäftsführer des Staatlichen Öl-Fonds von Aserbaidschan, Israfil Mammadov, und der Vorsitzende sowie CEO der China Investment Corporation, Zhang Qingsong, unterzeichneten das „Memorandum of Understanding zwischen dem Staatlichen Öl-Fonds der Republik Aserbaidschan und der chinesischen Investitionsgesellschaft“.

Der stellvertretende Premierminister von Aserbaidschan, Schahin Mustafayev, und der Vorsitzende der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission von China, Zheng Shanjie, unterzeichneten den „Kooperationsplan zur gemeinsamen Förderung der Belt-and-Road-Initiative zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Volksrepublik China“.

Der Außenminister von Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, und der Vorsitzende der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission von China, Zheng Shanjie, unterzeichneten das „Memorandum of Understanding zur Zusammenarbeit im Bereich grüner und kohlenstoffarmer Entwicklung zwischen dem Ministerium für Ökologie und natürliche Ressourcen der Republik Aserbaidschan und der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission der Volksrepublik China“.

Der Minister für Wirtschaft von Aserbaidschan, Mikayil Jabbarov, und der Minister für Industrie und Informationstechnologie von China, Li Lecheng, unterzeichneten das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Industriebereich zwischen dem Ministerium für Wirtschaft der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik China“.

Der Minister für digitale Entwicklung und Transport von Aserbaidschan, Raschad Nabiyev, und der Minister für Transport von China, Liu Wei, unterzeichneten das „Abkommen über den internationalen multimodalen Transport zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Volksrepublik China“.

Der Minister für Wirtschaft von Aserbaidschan, Mikayil Jabbarov, und der Minister für Handel von China, Wang Wentao, unterzeichneten das „Memorandum of Understanding zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit im Bereich des ungehinderten Handels“ und das „Memorandum of Understanding zur Stärkung der Investitionskooperation in der digitalen Wirtschaft zwischen dem Ministerium für Wirtschaft der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Handel der Volksrepublik China“.

Der Botschafter Aserbaidschans in China, Bunyad Huseynov, und der Präsident der chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, Fu Hua, unterzeichneten das „Abkommen über den Austausch von Nachrichten und die Zusammenarbeit zwischen der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur (AZERTAC) und der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua“.

Der Botschafter Aserbaidschans in China, Bunyad Huseynov, und der Präsident der China Media Group, Shen Haixiong, unterzeichneten das „Kooperationsabkommen zwischen der Aserbaidschanische Fernseh- und Rundfunkgesellschaft (AZTV)“

und der Chinesischen Mediengruppe“.

Der Minister für Wirtschaft von Aserbaidschan, Mikayil Jabbarov, und der Leiter der Nationalen Datenverwaltung von China, Liu Liehong, unterzeichneten das „Memorandum of Understanding zur Stärkung der Zusammenarbeit in der digitalen Wirtschaft zwischen dem Ministerium für Wirtschaft der Republik Aserbaidschan und der Nationalen Datenverwaltung der Volksrepublik China“.

Der Botschafter Aserbaidschans in China, Bunyad Huseynov, und der Bürgermeister von Urumqi, Yakup Paydulla, unterzeichneten das „Absichtsschreiben zur Etablierung von Städtepartnerschaften zwischen der Stadt Nachitschewan der Autonomen Republik Nachitschewan der Republik Aserbaidschan und der Stadt Urumqi der Autonomen Region Xinjiang der Volksrepublik China“.