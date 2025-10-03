Aserbaidschan und die Türkei unterzeichnen Absichtserklärung im Bereich Statistik

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Delegation unter der Leitung von dem Vorsitzenden des aserbaidschanischen Staatlichen Statistikkomitees Tahir Budagov hat am 3. Oktober in Ankara, Türkei, am Rande der 14. Sitzung der Statistikkommission der OIC das Türkische Statistikamt (TURKSTAT) besucht.

Bei dem Treffen haben beide Seiten eine Absichtserklärung (MoU) im Bereich Statistik zwischen den Regierungen Aserbaidschans und der Türkei unterzeichnet. Das Dokument wurde von Tahir Budagov und Erhan Çetinkaya, dem Präsidenten von TURKSTAT, unterzeichnet.

Durch die Umsetzung des MoU sollen die bilateralen Beziehungen im Bereich der amtlichen Statistik gestärkt, der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien in der Statistikproduktion gefördert sowie der gegenseitige Austausch bewährter Verfahren in verschiedenen Statistikbereichen erleichtert werden.