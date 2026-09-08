Aserbaidschan und Huawei Technologies erörtern Möglichkeiten für digitale und grüne Transformation

Baku, 8. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov ist mit Phillip Gan, Senior Vice President von Huawei Technologies, zusammengetroffen.

Bei dem Treffen erörterten die Seiten Möglichkeiten zur Förderung digitaler und grüner Lösungen in Aserbaidschan. Im Mittelpunkt standen Perspektiven für eine Zusammenarbeit in den Bereichen digitale Wirtschaft, Investitionen, Technologietransfer, Entwicklung des Humankapitals sowie die Einrichtung lokaler Forschungs- und Entwicklungszentren.

Darüber hinaus fand ein Meinungsaustausch über die Initiativen Aserbaidschans zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft, zum Einsatz innovativer Technologien und zur Förderung der grünen Transformation statt.